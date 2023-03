Attanasio: Tajani, impegnati per assicurare giustizia e onorare memoria caduti’**

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ribadiamo l’impegno per assicurare giustizia e onorare la memoria dei caduti. Qualche giorno fa, incontrando il Segretario generale delle Nazioni unite, ho chiesto di togliere l’immunità per le persone che potrebbero essere oggetto del processo perchè in qualche modo coinvolti in quella vicenda”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della commemorazione alla Camera dell’ambasciatore Luca Attanasio.

Il titolare della Farnesina ha quindi ricordato una serie di iniziative messe in atto per ricordarne la memoria, insieme a quella del carabiniere Vittorio Iacovacci. “In una società in cui troppi sono i disvalori che vengono offerti alle giovani generazioni -ha detto ancora l’esponente dell’Esecutivo- il sacrificio di questi due uomini rappresenta la sintesi di valori positivi della nostra società. Due uomini che erano al lavoro per aiutare gli altri, per aiutare popoli in condizioni economiche che dovevano essere cambiate, uomini che non hanno esitato a mettere a repentaglio la loro vita. Debbono rimanere un esempio per i giovani, perchè nella vita ci sarà sempre qualcuno che si metterà a disposizione degli altri per salvarli, per aiutarli”.

“Sono esempi positivi che tutti quanti noi dobbiamo trasmettere nel nostro Paese se vogliamo che la nostra società sia migliore. La diplomazia è un mondo poco conosciuto, pochi cittadini sanno esattamente cosa fanno i nostri diplomatici. Il ricordo di Luca e il suo esempio -ha concluso Tajani- ci aiutano a renderlo più vicino, raccontare la sua vita ci fa capire come rappresentare il nostro Paese all’estero significa costruire ponti, coltivare il dialogo anche nelle aree e nei momenti più difficili. Ricordare l’ambasciatore Attanasio, il carabiniere scelto Iacovacci, l’autista Milambo non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di giustizia e di amore”.