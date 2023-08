Attentato don Coluccia: Conte, ‘esempio coraggio, M5S al suo fianco’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Ennesimo atto di intimidazione di questi giorni, questa volta ai danni di Don Antonio Coluccia – ieri, durante la marcia per la legalità nella periferia romana di Tor Bella Monaca. Don Antonio non è solo un uomo di fede, ma è soprattutto un esempio di coraggio il cui lavoro è un avamposto sociale per tutta la comunità. È un punto di riferimento per chi lotta contro la criminalità organizzata, per chi – attraverso la partecipazione e la condivisione – vuole riscattarsi da disagio, droga e malaffare. La sua battaglia è la battaglia di tutti noi: la comunità del Movimento 5 Stelle è al suo fianco”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.