Attentato don Coluccia: Ruffino (Az), ‘da Caivano a Tor Bella Monaca, Italia periferie fuori da Pnrr’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Le minacce a don Coluccia e a don Patriciello entrano ed escono dalle cronache in occasione di fatti di cronaca per essere risucchiate nella drammatica quotidianità dei quartieri in cui operano. Tor Bella Monica e Caivano fanno parte della vasta geografia degli esclusi: quei territori e i loro abitanti non figurano nella legge di bilancio, neppure nel Pnrr o in altri provvedimenti del governo. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati tagli circa 5,8 miliardi di euro, vale a dire l’intero capitolo sul risanamento delle periferie e quello sulla rigenerazione urbana”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione e vice presidente della commissione d’inchiesta sulle Periferie.

“Questo governo – prosegue -, come e più di quelli che lo hanno preceduto, tende a focalizzare la questione delle periferie come un fatto di ordine pubblico e di contrasto allo spaccio di droga. È anche questo, senza dubbio. Ma soprattutto è una questione di ricomposizione del tessuto civile, sociale ed economico: le periferie, a Roma come a Napoli o a Palermo sono i luoghi dell’esclusione e della marginalità sociale, dei diritti di cittadinanza negati o diventati inaccessibili per la latitanza delle istituzioni locali e nazionali”. “Alla prima riunione utile proporrò all’ufficio di presidenza della commissione di programmare una serie di incontri sul territorio, con le autorità locali e le associazioni di cittadini e residenti, prima di ascoltare gli esponenti del governo per capire se esistono programmi di inclusione sociale che vadano oltre la reazione emotiva ai terribili fatti di cronaca”, conclude Ruffino.