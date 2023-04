Australia: ciclone da record nel nord ovest, raffiche a quasi 300 km l’ora

Aprile 14, 2023

Canberra, 14 apr. (Adnkronos) – Il ciclone Ilsa si è abbattuto su un remoto tratto di costa dell’Australia nord occidentale intorno alla mezzanotte di ieri, ora locale, con raffiche fino a 289 km all’ora che hanno infranto i precedenti record stabiliti più di 10 anni fa nello stesso luogo. Dopo aver indugiato al largo della costa per giorni, il ciclone si è scatenato tra De Gray e Pardoo Roadhouse come tempesta di categoria 5, secondo l’Australian Bureau of Meteorology, l’equivalente di un uragano atlantico di categoria 4.

Ilsa si è successivamente indebolita e si sta spostando verso sud-est attraverso lo stato, portando forti piogge e venti di 120 chilometri all’ora. Poco prima di colpire la terraferma, il ciclone ha sorvolato Bedout Island, una minuscola isola disabitata, dove la velocità del vento ha raggiunto i 218 km/h per 10 minuti.

Non è ancora chiaro quale danno abbia inflitto il ciclone all’Australia occidentale, anche se i venti potrebbero causare danni significativi ad alberi, edifici, linee elettriche e altre infrastrutture.