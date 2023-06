Australia: dubbi su colpevolezza, graziata madre condannata per aver ucciso suoi 4 figli

Giugno 5, 2023

Canberra, 5 giu. (Adnkronos) – Una donna condannata per aver ucciso i suoi 4 bambini è stata graziata dopo aver scontato 20 anni in carcere in Australia, in quello che sembra essere uno dei più gravi errori giudiziari del paese. Il procuratore generale del New South Wales Michael Daley ha ordinato la liberazione di Kathleen Folbigg, sulla base dei risultati preliminari di un’inchiesta che ha riscontrato “ragionevoli dubbi” sulla sua colpevolezza per tutte e quattro le morti.

Daley ha affermato di aver parlato con il governatore e di aver raccomandato la grazia incondizionata, che è stata concessa. La donna considerata come il peggior serial killer femminile d’Australia, sarà rilasciata dal Clarence Correctional Center. “Questo è stato un terribile calvario per tutti gli interessati e spero che le nostre azioni di oggi possano porre fine a questa questione di 20 anni”, ha detto Daley, che ha aggiunto di aver informato della sua decisione l’ex marito della Folbigg e padre dei bambini uccisi.