Australia: Misiani (Pd), ‘effetto Trump, se li conosci li eviti come la peste’

3 Maggio 2025

Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Dopo la straordinaria rimonta sulla destra populista di Mark #Carney in Canada, anche in Australia i laburisti del premier Anthony #Albanese vincono le elezioni battendo la coalizione di destra. È l’effetto #Trump. Se li conosci, li eviti come la peste”. Lo scrive sui social il senatore del Pd Antonio Misiani.