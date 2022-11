Australia: nonno e papà salvano bambino di 5 anni dalla morsa di un pitone

Novembre 25, 2022

Canberra, 25 nov. (Adnkronos) – Morso e trascinato in piscina dopo che un pitone gli si era avvinghiato a una gamba. E’ successo in Australia a un bambino di 5 anni, attaccato dal serpente di tre metri comparso nel giardino della sua casa a Byron Bay, a sud di Brisbane, nel sud-est del Paese. Soltanto il tempestivo intervento del nonno e del padre del piccolo sono riusciti a salvarlo, riporta il Guardian.

Dopo che il pitone ha trascinato in acqua il bambino, ha raccontato suo padre alla radio locale, il nonno di 76 anni è saltato in piscina e ha tirato fuori suo nipote, con il serpente ancora attaccato. Allora il padre è intervenuto per srotolare il serpente e cercare di calmare la situazione.