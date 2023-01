Australian Open, Sinner vola agli ottavi

Gennaio 20, 2023

Melbourne, 20 gen. (Adnkronos) – Jannik Sinner approda per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. L’azzurro, testa di serie numero 15 del torneo, si impone in rimonta al quinto set, dopo esser andato sotto di due parziali, in 3 ore e 33 minuti sull’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0.

L’altoatesino dovrà ora vedersela con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 del seeding, che l’ha nettamente sconfitto nei quarti dell’anno scorso a Melbourne. Niente da fare invece nel torneo di doppio per la coppia azzurra composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli, teste di serie numero 9, battuti al primo turno dai francesi Doumbia/Reboul in due set con il punteggio di 6-3, 6-3.