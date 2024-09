Austria: Lupi (Nm), ‘estrema destra incompatibile con Ppe’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “L’estrema destra è incompatibile con i valori del Partito Popolare Europeo ed in Europa non può e non deve esserci spazio per rigurgiti neonazisti. Il voto in Austria, così come quello recente in alcune regioni tedesche, hanno registrato una significativa avanzata delle forze estremiste e populiste. Senza allarmismi, perché il partito più forte in Europa è il Ppe e perché l’Unione Europea ha fortunatamente robusti anticorpi democratici, è necessaria una seria analisi sulla crescita di questi movimenti, sulle cause della disaffezione di parte dell’elettorato e sui cambiamenti sociali e culturali che stanno attraversando i paesi del Continente. Agitare lo spauracchio della dittatura e dell’autoritarismo può servire a guadagnare qualche voto, ma non risolve il problema, che va affrontato nella sua complessità”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.