Austria: Mattarella a Van der Bellen, ‘impegnati insieme per consolidamento Ue’

Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Ho appreso con gioia la notizia della sua rielezione alla Presidenza federale, che mi offre l’opportunità di porgere a lei, signor Presidente e caro amico, vivissime felicitazioni a nome della Repubblica italiana e i miei più affettuosi auguri di pieno successo nello svolgimento dell’alto incarico che il popolo austriaco le ha nuovamente affidato. Confido che una sempre più costruttiva collaborazione bilaterale contribuirà non soltanto a rafforzare i già solidi vincoli di amicizia che uniscono Vienna e Roma, ma anche a stimolare un ulteriore consolidamento del processo di integrazione del nostro continente sulla base di valori condivisi”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Presidente federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, confermato nella carica.

“Nel lieto ricordo del nostro recente incontro al Quirinale, le rinnovo, caro Presidente, le espressioni della mia personale amicizia -conclude il Capo dello Stato- e i più cordiali auguri di benessere per la sua persona, per la sua gentile consorte e per il popolo austriaco”.