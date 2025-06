Austria: Mattarella, ‘Italia vicina a famiglie vittime e a giovani feriti’**

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Seguo con partecipazione le drammatiche notizie relative alla sparatoria in una scuola di Graz. In questo momento di profonda tristezza, facendomi interprete dei sentimenti della Repubblica italiana, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime. Il pensiero degli italiani, e mio personale, va anche ai giovani feriti, cui auguro un pronto e pieno ristabilimento”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen.