Austria: soddisfazione Salvini per Fpo, Lega ‘estrema destra? E’ voglia cambiamento’

29 Settembre 2024

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Matteo Salvini esprime soddisfazione per il risultato delle elezioni austriache: secondo gli exit-poll, FPÖ – storico alleato della Lega in Europa – è primo partito e una sua delegazione sarà presente a Pontida, il prossimo 6 ottobre.

In una nota della Lega, il partito commenta che “il popolo austriaco ha votato e ha premiato i nostri amici e alleati, una giornata storica nel nome del cambiamento. A chi parla di ‘estrema destra’, ricordiamo che a Vienna (come in quasi tutta Europa) di estremo c’è solo la voglia di cambiare rimettendo al centro i valori del lavoro, della famiglia e della sicurezza”.