Autismo: l’adesione del Quirinale a Giornata mondiale, illuminata Fontana Dioscuri

1 Aprile 2025

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – La presidenza della Repubblica, come ogni anno, aderisce alla “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” promossa dall’Organizzazione internazionale ‘Autism Speaks’ che, dal 2007, si tiene il 2 aprile, data simbolica indicata dall’Onu. In questa occasione la Fontana dei Dioscuri, sita al centro di Piazza del Quirinale, sarà illuminata di blu –come molti monumenti in tutte le città del mondo– dal tramonto di oggi martedì primo aprile fino alla mezzanotte di domani. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Rai.