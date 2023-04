Auto: +58% immatricolazioni veicoli elettrici a marzo nella Ue

Aprile 19, 2023

Bruxelles, 19 apr. (Adnkronos) – Il mese scorso l’Ue ha registrato un aumento significativo delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (Bev), che hanno registrato un’impennata del 58% raggiungendo le 151.573 unità. Ciò equivale a una quota di mercato del 13,9% e rappresenta un aumento del 2,5% rispetto al marzo 2022 (11,4%). Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE sono stati registrati aumenti percentuali a due o tre cifre. Lo indicano i dati Acea, Associazione europea dei costruttori di auto.

In particolare, il terzo mercato per importanza, i Paesi Bassi, ha visto le vendite più che raddoppiare, con un aumento del 132,6%. Di conseguenza, il numero cumulativo di unità immatricolate nel primo trimestre del 2023 è aumentato del 43,2%, raggiungendo le 320.987 unità.

I veicoli ibridi elettrici (Hev) hanno avuto un altro mese forte a marzo, con un aumento delle vendite del 38,1% a 264.694 unità. Questa crescita è stata in gran parte dovuta ad aumenti a due cifre nei quattro mercati chiave dell’Ue, in particolare in Spagna (+75,3%) e in Italia (+47,8%).

Di conseguenza, le Hev hanno raggiunto una quota di mercato del 24,3%, in aumento dell’1,6% rispetto al marzo 2022 (22,7%).

Dopo una crescita negativa nei primi due mesi del 2023, il mercato Ue dei veicoli ibridi plug-in (Phev) ha registrato una modesta crescita del 4,3% a marzo, grazie al miglioramento delle vendite in tre dei quattro principali mercati: Spagna (+80,1%), Francia (+34,5%) e Italia (+23,1%).

Al contrario, il mercato tedesco ha subito una contrazione del 38,5%. Nonostante gli aumenti in alcuni mercati chiave, la quota di mercato complessiva dei Phev nell’Ue sta perdendo terreno rispetto ad altri segmenti di veicoli, con un calo dell’1,6% dall’8,8% nel marzo 2022 al 7,2% nel 2023.