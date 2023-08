Auto: a luglio mercato corre ancora, 119.027 immatricolazioni (+8,8%)

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. -(Adnkronos) – A luglio non si ferma la corsa del mercato automobilistico con 119.207 immatricolazioni, pari a un aumento dell’8,75% rispetto allo stesso mese dello scorso anno (109.611 unità), dato che rappresenta il dodicesimo segno positivo consecutivo, anche se con un tasso di crescita in rallentamento. E’ quanto emerge dai dati appena diffusi dal ministero delle Infrastrutture. Il dato dei primi sette mesi di quest’anno mostra 960.765 autovetture immatricolate, in crescita del 21% rispetto alle 793.873 unità di gennaio-luglio 2022, ma con 276.000 unità in meno in confronto allo stesso periodo 2019.

La marcia per il recupero dei volumi persi durante la crisi pandemica è quindi ancora lunga: le immatricolazioni di luglio 2023 sono infatti ancora inferiori del 22,3% rispetto a quelle dello stesso mese del 2019.

I trasferimenti di proprietà sono stati 498.970 a fronte di 376.716 passaggi registrati a luglio 2022, con un aumento del 32,45%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 617.677, ha interessato per il 19,30% vetture nuove e per il 80,70% vetture usate.