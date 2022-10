Auto: a settembre immatricolazioni +2,78% con dati parziali**

Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott.- (Adnkronos) – A settembre -secondo i dati ancora incompleti (per problemi tecnici) diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – il mercato automobilistico registra un nuovo rimbalzo. Infatti le immatricolazioni registrate (che non includono quelle dell’ultima giornata del mese) sono state 108.247 a fronte delle 105.318 iscrizioni dello stesso mese del 2021, pari ad un aumento del 2,78%.

I trasferimenti di proprietà sono stati 388.414 a fronte di 300.654 passaggi registrati a settembre 2021, con un aumento del 29,19%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 496.661, ha interessato per il 21,79% vetture nuove e per il 78,21% vetture usate. Sui nove mesi il dato parziale vede 973.324 immatricolazioni in calo del 16,50% rispetto alle 1.165.692 di gennaio-settembre 2021.