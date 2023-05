Auto: ad aprile mercato corre ancora, immatricolazioni +29,2%

Maggio 2, 2023

Roma, 2 mag.(Adnkronos) – Non si ferma la corsa del mercato automobilistico: infatti i dati appena diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mostrano per aprile 2023 125.805 immatricolazioni a fronte delle 97.365 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 29,21%. I trasferimenti di proprietà sono stati 370.132 a fronte di 357.473 passaggi registrati ad aprile 2022, con un aumento del 3,54%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 495.937, ha interessato per il 25,37% vetture nuove e per il 74,63% vetture usate.