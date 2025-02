Auto: Altavilla, ‘Byd non è nemico ma alleato su obiettivi Ue’

10 Febbraio 2025

Torino, 10 feb. – (Adnkronos) – “Byd oggi viene percepito quasi come il nemico essendo un costruttore cinese invece credo sarebbe molto più saggio considerarlo un alleato, innanzitutto perché tra pochi mesi diventeremo a tutti gli effetti un costruttore europeo e poi perché quello che serve in questo mercato e’ la certezza delle regole”. Così Alfredo Altavilla, l’advisor per l’Europa di Byd, a margine della presentazione del nuovo modello Atto 2.

“Tutti i giorni stiamo vedendo qual è l’impatto sui volumi delle continue indecisioni che ci sono a livello nazionale ed europeo quindi penso che tutti quelli che possono contribuire a portare maggiore certezza e soprattutto normative più intelligenti, più comprensibili e di lungo termine debbano essere attori al tavolo”, ha aggiunto.

A proposito, poi, del piano auto che la Commissione Ue presenterà il 5 marzo Altavilla ha ammesso: “Ho aspettative limitate, ma mi aspetto un po’ più di buon senso. Ad esempio l’ipotesi di lasciare in vita i plug-in (phev) dopo il 2035 la ritengo assolutamente giusta. Poi ci sono delle assurdità come le multe (sulle emissioni) diluite negli anni che rischiano di spaccare il mercato e penalizzare modelli di successa. Il mercato ha bisogno di certezze”.