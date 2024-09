Auto: Ambrosi (Fdi), ‘filiera sostiene proposta Urso’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Sul settore dell’automotive la Commissione Europea deve ascoltare l’Italia. Il vecchio esecutivo Ue con il Green Deal ha fallito. È sotto gli occhi di tutti. In una sola giornata tante associazioni di categoria europee e nazionali – come Acea, Anfia e Unrae – hanno recepito in pieno la proposta avanzata dal ministro Urso che vuole proporre al prossimo Consiglio Competitività a Bruxelles di anticipare al primo trimestre del 2025 la clausola di revisione del Regolamento sulle emissioni CO2. L’Italia è dalla parte delle imprese, della produzione e del lavoro: possiamo e dobbiamo tracciare la strada per una nuova politica industriale europea per il settore dell’auto”. È quanto dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi.