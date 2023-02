Auto: associazioni ricambi a Commissione, serve legislazione Ue su accesso a dati veicoli

Febbraio 1, 2023

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Stop al continuo slittamento dei termini per la definizione di una legislazione europea che regoli l’accesso ai dati che vengono prodotti dai vari veicoli. Lo chiedono – in una lettera inviata alla Presidente Von Der Leyen e al Collegio dei Commissari Ue – dieci Associazioni Europee (Adpa, Airc, Cecra, Clepa, Egea, Etrma, Fia, Figiefa, Insurance europe e Leaseurope) che costituiscono insieme un’ampia rappresentanza di operatori del settore dell’autoricambio. Infatti la Commissione si era impegnata nel lontano dicembre 2020 a definire una proposta legislativa entro il dicembre 2021: una promessa che a tutt’oggi risulta essere lettera morta. Anzi quest’anno tale proposta è stata nuovamente posticipata “lasciando – si legge in una nota – il settore dell’after market in un limbo che condiziona le decisioni ed impedisce gli investimenti delle imprese”.

Le Associazioni nazionali co-firmatarie del presente comunicato, che rappresentano in Italia numerosissime imprese che operano nell’after market si associano alla richiesta delle suddette 10 Associazioni Europee e chiedono ai rappresentanti istituzionali italiani di intervenire sulla Commissione affinché si giunga in tempi rapidi non solo alla definizione di una proposta legislativa, ma anche alla sua adozione entro i termini parlamentari previsti per maggio 2024.