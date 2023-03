Auto: Brachetti Peretti (IP), ‘grato a governo per aver lottato contro stop a 2035’**

Marzo 10, 2023

Roma, 9 mar. – (Adnkronos) – “Sullo stop dei veicoli a combustione sono grato a questo Governo per averci creduto e combattuto per questo risultato: gli do’ atto di aver sollevato questo problema in Europa per arrivare a una modalità più pragmatica di contenimento delle emissioni, che consenta a tutte le tecnologie di giocare un ruolo, e di lavorare anche sulle emissioni del parco circolante”. Lo afferma all’Adnkronos Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP, che aggiunge: “Speriamo che la Germania tenga fede ai suoi impegni e non cambi idea in futuro per ritornare alla scadenza del 2035. Sarebbe una mossa dannosa anche per loro, vista l’importanza del settore automobilistico”.

“Per quanto ci riguarda – ricorda – noi ci prepariamo a fornire ogni tipo di carburante e di energia che sarà richiesto dal parco auto: crediamo nell’elettrico e lo stiamo sviluppando: abbiamo già accordi quadri o su forniture energia elettrica”. Ma il futuro sarà fatto anche di biocarburanti, e-fuels e idrogeno, uno sviluppo, quest’ultimo, sul quale può arrivare un contributo importante dal Pnrr.“Abbiamo progetti importanti, tra cui quello di una realizzare hydrogen valley a Roma e a Falconara, dove abbiamo una raffineria: in futuro vorremmo produrre l’idrogeno ‘verde’ (da rinnovabili) e non solo quello ‘grigio’ (da metano). Il nostro progetto è stato portato avanti, ora bisognerà vedere se nel Pnrr ci sarà spazio per realizzarlo”.

“D’altronde – ricorda il presidente di IP – sono progetti costosi, con tempi di ritorno economico lunghissimi, senza finanziamenti un privato non se li può permettere”. “Sempre in ambito PNRR – conclude – abbiamo partnership accademiche con il Politecnico di Torino e l’Istituto Italiano di Tecnologia per lavorare su progetti di biocarburanti innovativi e e-fuels.”