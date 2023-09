Auto: D’Attis (Fi), ‘stop a blocco euro 5 evita emergenza per famiglie e imprese’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che ferma il blocco dei veicoli diesel euro 5 in Piemonte arriva in tempo per evitare una situazione di grave emergenza per famiglie e imprese. Voglio ringraziare il ministro Gilberto Pichetto Fratin per questo atto, che conferma l’impegno di Forza Italia per affermare una visione dell’ambiente che non confligge con la crescita economica e la vita sociale”. Così in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia.