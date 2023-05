Auto: Daum (Daimler Truck), su batterie attenti a dipendenza da Cina

Maggio 18, 2023

Berlino, 18 mag. – (Adnkronos) – Il mercato mondiale delle batterie per autotrazione è controllato per l’80% da Pechino: “Le aziende cinesi hanno già i brevetti, i prodotti necessari e le materie prime” ma “è sempre difficile” per un settore svilupparsi “quando si dipende da un solo paese”. A lanciare il monito – parlando all’agenzia Dpa – è il responsabile di Daimler Truck Martin Daum, che evidenzia anche l’estrema dipendenza della Germania dalle forniture di Pechino.

Daum ritiene che produrre energia dall’idrogeno sia un’alternativa migliore perché “può essere ottenuto da molte fonti” e in questo modo “saremmo indipendenti da paesi terzi”. Una visione che in parte spiega il leggero ritardo della ex divisione del gruppo Daimler, scorporata nel 2021 in una azienda autonoma, nella produzione propria di batterie che inizierà “un po’ più tardi rispetto ai produttori di autovetture”.

D’altronde, anche avviando una propria attività produttiva, i brevetti cinesi sarebbero comunque alla base della tecnologia e Daimler si troverebbe a dipendere da una filiera ‘esterna’ di approvvigionamento. “Non saremo mai autosufficienti dal punto di vista energetico”, ha detto Daum. Daimler Truck punta a commercializzare entro la seconda metà del decennio veicoli di serie con propulsione a celle alimentate a idrogeno.