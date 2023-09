Auto: fonti Ue, possibile maggioranza in Consiglio su Euro 7 lunedì, testo equilibrato

Settembre 22, 2023

Bruxelles, 22 set. – (Adnkronos) – Il Consiglio Competitività di lunedì prossimo a Bruxelles potrebbe trovare un accordo sulla posizione negoziale dei Paesi membri sul regolamento Euro 7 in materia di emissioni inquinanti dei veicoli a motore. La presidenza spagnola, informa un alto funzionario Ue, ha preparato una proposta sulla posizione negoziale del Consiglio sul regolamento Euro 7 “equilibrata”, anche se avrebbe voluto “un testo più ambizioso per quanto riguarda le particelle emesse, in particolare per i gas esausti, ma non avrebbe avuto il sostegno degli Stati membri”.

“Crediamo che il testo goda di un sostegno complessivo – aggiunge – ci sono un certo numero di questioni che sono ancora aperte e al Coreper di oggi abbiamo valutato di lasciare il testo pronto per la discussione dei ministri e poi speriamo che sia adottato rapidamente dopo il dibattito”. “Sappiamo – spiega – che alcune delegazioni riterranno che il testo non si spinge abbastanza in là, ma pensiamo che la maggioranza delle delegazioni sosterrà il testo, a maggioranza qualificata, essendo comunque un progresso rispetto all’Euro 6”.

L’inclusione degli e-fuels nel testo “è una possibilità”, secondo la fonte. Il regolamento Euro 7, che dovrebbe applicarsi per le auto nuove da luglio 2025, “è stato un file difficile fin dall’inizio”, ricorda: la Commissione ha presentato un testo “molto ambizioso”, ma “il fatto che l’Ue si stia muovendo verso un contesto di veicoli decarbonizzati entro il 2035 ha fatto che sì che alcuni si chiedessero se abbia senso andare oltre il regolamento Euro 6”.