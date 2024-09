Auto: Magi, ‘su green Urso segua indicazioni Draghi’

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Premesso che il rapporto di Mario Draghi dovrebbe trovare il più ampio sostegno politico di tutto il Paese a partire dall’opposizione, occorre però anche concretizzare le riflessioni di quel rapporto, ad esempio fermarsi e capire come proseguire la transizione green a partire dall’automotive le cui difficoltà stanno trascinando giù tutto il resto dell’economia europea, senza rimettere in discussioni gli obbiettivi climatici, occorre definire un nuovo contesto regolatorio con tempistiche più aderenti alla realtà ed al principio di neutralità tecnologica. Ridurre tutto, come fa il Ministro Urso, a rimandare il divieto alla commercializzazioni di veicoli non elettrici a dopo il 2035 è riduttivo, come è riduttivo limitarsi ad un dibattito sui dazi alle auto elettriche cinesi. Occorre ben altra strategia, che parta dalle proposte di Mario Draghi che fanno perno su una nuova Europa federale, con chiari poteri in materia di politica industriale e che si finanzia con debito comune, e non l’Europa della piccole patrie che vorrebbero Meloni e suoi alleati con Orban. Come opposizioni, ci chiediamo noi di +E, siamo in grado di fare questo salto di qualità?”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.