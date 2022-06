Auto: MiMo2022 chiude con bilancio positivo, Levy ‘rimessa in moto la passione’

Giugno 20, 2022

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Si è chiusa con successo di pubblico e di operatori professionali l’edizione 2022 di MiMo, il Milano Monza Motor Show, che – osservano gli organizzatori – “si conferma punto d’incontro tra i brand, il pubblico e i media, riportando al centro dell’attenzione il prodotto”. Un successo confermato dall’attenzione riscossa dall’esposizione delle novità in piazza Duomo e nelle vie laterali del centro di Milano, mentre è stata in un certo senso una sorpresa la folla accorsa all’Autodromo Nazionale di Monza “che in due giorni ha dimostrato quanto sia trainante la passione per le quattro ruote, con una notevole presenza di giovani tra i paddock e le tribune del Tempio della Velocità”. Sono stati quattro giorni di passione, di motori rombanti, di tecnologie al servizio di una mobilità sostenibile e a misura di cittadino, di approfondimenti, di parate vista Duomo, di selfie e di QR code, quattro giorni che si chiudono con un bilancio nettamente positivo con appuntamento al 2023 per la 3ª edizione.

Tracciando il bilancio della manifestazione il presidente della rassegna Andrea Levy sottolinea come “MiMo si conferma una manifestazione in crescita, quattro giorni di passione pura, cominciando con quella per la mostra a Milano e finendo con l’entusiasmo all’Autodromo Nazionale di Monza: abbiamo rivisto i paddock pieni, le famiglie, giovani. Abbiamo rimesso l’automobile al centro, in versione statica e nei test drive, che sono andati benissimo”.