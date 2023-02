Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Una follia, una assoluta sciocchezza, una scelta ideologica oppure in malafede. Al Parlamento europeo hanno arrestato gente con valigette piene di dollari, c’è qualcuno da Pechino che spinge per fare scelte suicide? Mi viene il dubbio”. Lo ha detto Matteo Salvini a Fuori dal coro sul via libera dell’Ue allo stop dal 2035 alla vendita di automobili a benzina e diesel.