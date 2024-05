Auto: Schlein, ‘dazi su elettriche cinesi? Non sono contraria’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “I dazi sulle auto elettriche cinesi? Non sono aprioristicamente contraria. Non possiamo immaginare una competizione sfrenata con prodotti che vengono da paesi che non hanno gli standard minimi di sostenibilità ambientale e sociale”. Così Elly Schlein al Festival dell’Economia di Trento.