Auto: Scudieri (Anfia), ‘con elettrificazione forzata si rischia tragedia sociale’**

Giugno 9, 2022

9 giu. – (Adnkronos) – Con l’elettrificazione forzata promossa dall’Europa “in Italia si mettono a rischio 70 mila posti di lavoro diretti creandone 6 mila: così non solo si crea un gap occupazionale ma si rischia una vera e propria ‘tragedia sociale’ che può generare tensioni”. Lo ha affermato a Rainews24 Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), lamentando il pericolo “della scure della povertà su un comparto estremamente importante per la nostra economia come la filiera automotive”.

“L’industria italiana – sottolinea Scudieri – vuole affrontare questa transizione che giudichiamo importante e necessaria. Ma “l’elettrico non può essere l’unica tecnologia” spinta dall’Europa – aggiunge – “servono tempi diversi e un atteggiamento olistico che consideri tecnologie come biocarburanti e idrogeno per equiparare una bilancia che oggi pende solo da una parte”