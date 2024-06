Auto: Tocci (Dacia Italia), impensabile mercato senza incentivi, governo intervenga**

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. -(Adnkronos) – In teoria da oggi per le auto elettriche “le case dovranno prendere ordini per macchine che non potranno godere di incentivi. Ma così per il mercato lo scenario cambia in maniera importante. Per questo e’ auspicabile un riesame da parte del governo considerando che ci sono alcuni incentivi, come quelli per i plug-in, e parliamo di circa 100 milioni di euro, che potrebbero essere una riserva disponibile” per andare a riempire il plafond per le elettriche “laddove invece i fondi per le vetture termiche non vanno toccati” . Così, parlando all’Adnkronos, Guido Tocci Managing Director Dacia Italia, da’ voce alle preoccupazioni delle case automobilistiche per l’esaurimento in pochissime ore degli oltre 200 milioni di ecobonus 2024 per le auto elettriche.

“Lo ammetto, siamo stati tutti colti di sorpresa: quello che è successo è molto difficile da spiegare, e ancora non conosciamo la distribuzione per canali di vendita” degli incentivi assorbiti, aggiunge. Tocci ricorda come “Federauto e Unrae hanno chiesto subito al governo di intervenire, perché un mercato senza incentivi fino al 31 dicembre è impensabile” ma in generale – anche in un caso di rimodulazione dei fondi – “serve una maggiore comprensione del cliente auto da parte del governo”. Di sicuro, conclude, “per le case è impossibile ‘compensare’ al cliente i vantaggi degli incentivi: possiamo fare interventi marginali, ma certamente non possiamo arrivare a benefici che toccavano i 13.500 euro”.