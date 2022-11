Autogrill: aderisce al Global compact delle Nazioni Unite

Novembre 11, 2022

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Autogrill consolida il proprio impegno per la sostenibilità e aderisce al Global compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa a livello mondiale per lo sviluppo sostenibile, fondata su dieci principi universali relativi al rispetto dei diritti umani, del lavoro, alla tutela dell’ambiente e alla lotta alla corruzione. Con l’adesione al Global compact, Autogrill si impegna a rendere parte integrante dei propri processi decisionali, delle strategie di sviluppo e delle attività quotidiane i dieci principi fondanti; a supportare gli obiettivi delle Nazioni Unite, inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs); e a rendicontare annualmente i propri progressi registrati nell’implementazione dei dieci principi.

“Siamo orgogliosi di aderire al Global compact delle Nazioni Unite e di unirci a tante altre aziende a livello globale impegnate nello sviluppo di un’economia mondiale sostenibile che garantisca a tutti un futuro migliore”, ha commentato Gianmario Tondato Da Ruos, amministratore delegato di Autogrill. “Nell’ottica di rafforzare ulteriormente il nostro impegno per la sostenibilità, aderiamo con entusiasmo all’appello delle Nazioni Unite che incoraggia le imprese di tutto il mondo ad allineare le proprie strategie agli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030”.

Un’adesione che conferma la strategia di sostenibilità di Autogrill fondata su tre pilastri: We nurture People, We offer sustainable Food Experiences, We care for the Planet, e rispecchia il piano di sostenibilità del gruppo “che si è posto importanti obiettivi da raggiungere nei prossimi anni”.