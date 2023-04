Autogrill inaugura il nuovo Bistrot by Gennaro Esposito al Salone del Mobile

Aprile 20, 2023

(Adnkronos) – Autogrill ha inaugurato oggi, nella cornice del Salone del Mobile di Milano, l’esclusivo Bistrot by Gennaro Esposito, nel PAD 15 della Fiera di Milano a Rho.

Il nuovo locale offre un vero e proprio viaggio nella tradizione gastronomica italiana, con la guida esperta di Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin, che firma il menù del ristorante. Fiera Milano e Salone del Mobile si sono affidati ad Autogrill per la realizzazione del Bistrot e per garantire un’esperienza di ristorazione premium ai visitatori di uno degli eventi più importanti nel settore del Design a livello globale.

Lo chef Esposito ha accompagnato gli ospiti in un percorso gastronomico all’insegna dell’eccellenza attraverso la degustazione guidata di un suo piatto iconico, accompagnato da un calice di Franciacorta Cuvèe Prestige Edizione 45 Ca’ del Bosco.

La partnership tra lo Chef e Autogrill nasce nel 2019 e si concretizza all’interno della Factory Food Designers, laboratorio di sperimentazione gastronomica dell’azienda, dove chef, nutrizionisti, medici ed esperti del settore si incontrano per condividere idee e saperi a servizio dell’innovazione gastronomica. Una collaborazione ormai solida, che proseguirà in futuro in occasione delle nuove aperture di Autogrill nel canale aeroportuale.

L’iniziativa è stata inoltre l’occasione per lo Chef di ripercorrere le tappe della propria storia personale, con un focus sulla Festa a Vico, la kermesse annuale dedicata alla gastronomia da lui organizzata a Vico Equense, suo paese natale e sede del suo ristorante “Torre del Saracino”.

“Siamo onorati che Fiera Milano e Salone del Mobile abbiano scelto proprio Autogrill per offrire un’esperienza di fine dining ai visitatori dell’evento, per sorprenderli con una pausa di qualità premium”, ha commentato Luca D’Alba, General Manager di Autogrill Italia. “Fiera Milano, Salone del Mobile e Gennaro Esposito hanno in comune con Autogrill l’impegno continuo a offrire ai clienti un’esperienza eccellente, valorizzando l’italianità e la ricchezza creativa e gastronomica del nostro Paese”.