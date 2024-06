Automobilismo, 1000 Miglia: al via la terza tappa

13 Giugno 2024

Roma, 13 giu. – (Adnkronos) – La terza tappa della quarantaduesima rievocazione della Corsa più bella del mondo è ripartita stamattina presto, sotto un cielo coperto, dalla Cittadella del Carnevale, centro culturale polivalente interamente dedicato al famoso carnevale viareggino. A meno di un’ora dal via, gli equipaggi avevano già raggiunto le Mura di Lucca, al cospetto delle quali si sono tenute le prime Prove Cronometrate di giornata che, insieme a quelle di ieri a Viareggio, assegneranno il Trofeo Puccini, dedicato al centenario della morte del Maestro. Scese dalla cinta muraria, le vetture hanno prima raggiunto il centro per un Controllo Timbro e la provincia di Pisa poi, alla volta di Pontedera, patria della Vespa. Dopo le prove di Lucca, la classifica della 1000 Miglia 2024 conferma in testa Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, seguiti dagli equipaggi Fontanella-Covelli e Alviverti-Valente.

Guidano la classifica del Ferrari Tribute Frank Binder e Giordano Mozzi su una 296 GTS; alle loro spalle Smussi-Smussi con una F355 GTS del 1996 e Sangiovanni-Sangiovanni con una 812 GTS. In testa alla 1000 Miglia Green ci sono Mirco Magni e Alessandro Ferruta con Polestar 2, conducono infine la classifica della 1000 Miglia Experience Ghilardelli-Ghilardelli con una Mercedes Amg Gtc del 2017. Proseguendo in direzione sud, le auto hanno percorso la spettacolare Strada del Romito, con tratti sopraelevati a picco sul mare alternati a piccole cale, prima di giungere a Castiglioncello. Lasciata la frazione costiera, anche il cuore di Rosignano Marittimo ha abbracciato la Freccia Rossa con un Controllo Orario nella Piazza del Mercato.

Dopo aver attraversato le terre di Puccini, il convoglio si addentrerà nei luoghi cari a Giosuè Carducci: 10 le Prove Cronometrate del territorio di Bibbona, prima di imboccare il celebre Viale dei Cipressi, un rettilineo di quasi cinque chilometri ombreggiato da entrambe le sponde da una fila di fittissimi cipressi secolari. A Castagneto Carducci gli equipaggi passeranno per un timbro ai pedi della statua del poeta, primo italiano a vedersi assegnato il Premio Nobel per la Letteratura. La Prova di Media di Monteverdi Marittimo e le Prove Cronometrate di Giuncarico saranno le ultime fatiche sportive di una mattinata impegnativa, al termine della quale gli equipaggi sosteranno per il pranzo a Castiglione della Pescaia.