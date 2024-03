Automobilismo, 1000 miglia e J.P. Morgan insieme per il 2024 della Freccia Rossa

22 Marzo 2024

Brescia, 22 mar. (Adnkronos) – Sarà J.P. Morgan, Private Bank leader nell’erogazione e fornitura di servizi di natura economico-finanziaria a livello globale, il Global Partner Financial Services per tutti gli eventi 1000 Miglia organizzati nel 2024. Punto di riferimento assoluto in relazione all’andamento dei mercati finanziari, la multinazionale ha aggiunto la partnership con la Freccia Rossa alla lunga lista di collaborazioni prestigiose nel mondo dello sport e degli eventi.

“Questa prestigiosa Partnership – nelle parole di Alberto Piantoni, Ceo di 1000 Miglia Srl – rappresenta non solo un comune interesse, ma uno scambio di contenuti e valori che partendo dal nostro mondo si riverbererà alle comunità ed ai territori che insieme attraverseremo in questo nostro viaggio. La conferma che il nostro marchio trovi oggi corrispondenza e condivisione di valori con realtà che operano in contesti e su palcoscenici di rilevanza globale ci rende orgogliosi e siamo fiduciosi che dalla nostra collaborazione potranno nascere progetti comuni importanti, forti della reciproca solidità e consistenza nei rispettivi ambiti.”

“Siamo orgogliosi di sponsorizzare 1000 Miglia, una delle corse più iconiche al mondo – dichiara Sarah Catania, Responsabile di J.P. Morgan Private Bank per l’Italia e la Grecia – celebrando l’eccellenza e l’innovazione che hanno fatto la storia dell’auto, 1000 Miglia porta nel presente e nel futuro un grande patrimonio culturale fatto di sapere, tecnica e passione, valori in cui ci riconosciamo pienamente. J.P. Morgan Private Bank è sempre accanto ai propri clienti e alle loro passioni. Nel celebrare l’eccellenza italiana, 1000 Miglia raccoglie attorno a sé una comunità di appassionati autenticamente globale e cosmopolita e questo la rende il partner ideale per J.P. Morgan Private Bank”.