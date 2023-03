Automobilismo: 2/a tappa della Coppa delle Alpi è partita da St. Moritz e ha raggiunto Innsbruck

Marzo 2, 2023

Innsbuck, 2 mar. – (Adnkronos) – La seconda giornata di gara della Coppa delle Alpi 2023 ha preso il via dal cuore di St. Moritz, specchiandosi prima nelle vetrine della boutique Chopard e costeggiando poi il celebre lago ghiacciato, sotto un cielo sereno e un sole splendente. A seguire il Trofeo Vredestein, una serie di Prove Cronometrate sulla neve disputate nella Cava di Montebello particolarmente apprezzata dai concorrenti, a maggior ragione in un inverno povero di nevicate.

Dopo la Prova di Media del Passo del Fuorn, ultimo territorio svizzero della manifestazione, la gara è rientrata in territorio italiano dalla Val Venosta transitando prima nel caratteristico centro di Glorenza per poi dirigersi verso la sponda orientale del Lago di Resia per il Controllo Timbro con vista sul campanile sommerso.

Dopo la Prova di Media di Falpaus e la sosta pranzo a Tarrenz, le auto hanno attraversato il Fernpass, ultimo valico prima dell’ingresso in Germania, quarta nazione attraversata dalla manifestazione: Garmisch-Partenkirchen e Mittenwald hanno ospitato il Controllo Timbro tedesco di questa edizione.

La Prova di Media disputata fra i fitti alberi della valle di Leutasch ha inaugurato il rientro su suolo austriaco prima di raggiungere Innsbruck, capoluogo del Tirolo Settentrionale e città di arrivo della seconda tappa, con le auto che sono entrate in città dallo Innbrüke, il ponte sul fiume Inn che dà il nome alla città. Il Controllo Orario di fine gara è stato effettuato al cospetto dell’imponente Palazzo Imperiale, nella piazza di fronte al teatro cittadino.

A detta dei concorrenti il cielo terso ha reso ancor più belli i panorami alpini, in particolar modo il Lago di Resia. La seconda giornata di gara non poteva essere più speciale di così per i neo sposi Karsten e Patrica Wohlenberg dell’equipaggio n. 48, che hanno scelto Coppa delle Alpi per la loro luna di miele e, dopo un guasto nella giornata di ieri, hanno potuto festeggiare la prima settimana di nozze a bordo della loro Porsche T11 del 1968.