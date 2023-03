Automobilismo: al via la Coppa delle Alpi 2023

Marzo 1, 2023

Brescia, 1 mar. – (Adnkronos) – La Coppa delle Alpi 2023 ha avuto inizio con il prologo di Brescia, ora più che mai Città della 1000 Miglia, nell’anno della Capitale della Cultura. Dopo le verifiche sportive e tecniche al Museo Mille Miglia, 50 dei 73 equipaggi iscritti alla corsa hanno disputato il Trofeo “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, un circuito cittadino che li ha portati fino all’arrivo nel centro di Brescia. Belotti e Plebani su Bugatti T37 del 1927 hanno ottenuto anche la garanzia di ammissione a 1000 Miglia 2024.

Nel tardo pomeriggio il via ufficiale alla gara a Tirano, un percorso di oltre 1.000 chilometri attraverso i confini di Italia, Svizzera, Germania e Austria con 11 Controlli Orari, 7 Controlli Timbro, 90 Prove Cronometrate e ben 60 Rilevamenti segreti di Media. Alle 17, il via alla prima gara dell’anno valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi. Superata la dogana Svizzera di Campocologno, gli equipaggi affronteranno la prima Prova di Media lungo i tornanti che li condurranno in notturna al Passo del Bernina, dove al termine di una salita lunga quasi 34 km potranno ammirare i ghiacciai del Pizzo Palù, il Bellavista e il Bernina, senza dimenticare il famoso lago bianco.

Percorrendo l’Engadina le macchine giungeranno alle porte di Saint Moritz e, lungo la strada che costeggia l’Horse Shoe (il tratto dell’Olympia Bobrun, la pista di bob più antica al mondo e unica a refrigerazione naturale) si cimenteranno nel primo blocco di Prove Cronometrate che decreterà il vincitore del Trofeo “Città di Saint Moritz”. In chiusura di tappa ci sarà l’ultimo Controllo Orario nell’area pedonale di Via Maistra, nel cuore della città, dove le vetture taglieranno il traguardo della prima giornata di gara.