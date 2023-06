Automobilismo: LeBron James darà il via alla 24 ore di Le Mans

Giugno 6, 2023

Le Mans, 6 giu. – (Adnkronos) – La 24 ore di Le Mans prenderà il via nel corso del weekend del 10-11 giugno e avrà un ‘race starter’ d’eccezione: sarà infatti LeBron James a celebrare ufficialmente la partenza della centesima edizione della leggendaria corsa di endurance, come annunciato dagli organizzatori dell’evento. Il miglior realizzatore nella storia della Nba e quattro volte Mvp è il terzo statunitense a ricevere questo onore dopo Steve McQueen nel 1971 (l’anno in cui ha anche recitato nel film “Le Mans”) e Brad Pitt nel 2016, facendo scatenare il gruppo di 62 auto in corsa per un giorno intero senza soste.

“Non c’è niente come vedere ed essere presenti agli eventi sportivi del massimo livello” ha detto James nel comunicato dell’annuncio. “È un’onore per me far parte di questo momento storico per il motorsport e aiutare a celebrare il centenario di uno dei più grandi eventi sportivi del mondo. Non vedo l’ora di dare il via a questa iconica gara e guardare piloti di livello mondiale competere al più alto livello possibile”. Attraverso la sua partecipazione in Fenway Sports Group, James ha una quota nel RFK Racing Nascar Team, anche se in passato si è fatto vedere soprattutto in occasione di diversi Gran Premi di Formula 1, complice la presenza del suo amico Lewis Hamilton.