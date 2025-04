Automobilismo, si chiude la 1000 Miglia Experience Italy: vincono Facchini-Olivetti su Bmw

13 Aprile 2025

Bari, 12 apr. – (Adnkronos) – L’edizione d’esordio della 1000 Miglia Experience Italy si è conclusa nel pomeriggio sul lungomare di Bari. I cittadini del capoluogo pugliese, nuovi al passaggio di un evento della Freccia Rossa, hanno accolto gli equipaggi con entusiasmo ai piedi della ruota panoramica Blue Sky Wheel, il che ha offerto una degna conclusione a questa due giorni di guida fra i tesori del Sud Italia. Dopo 560 chilometri percorsi attraverso i confini di Campania, Basilicata e Puglia, fra avvincenti prove sportive e percorsi alla scoperta di siti Patrimoni Unesco, sono stati Alfonso Facchini e Luigia Olivetti ad aggiudicarsi la vittoria, insieme alla garanzia d’ammissione alla Coppa delle Alpi by 1000 Miglia 2026 in palio. Sempre a bordo della loro fedele B.M.W. 238 del 1938, i già tre volte campioni della Sorrento Roads (dalla cui esperienza è nato l’attuale format dell’Experience Italy) hanno chiuso davanti alla figlia Sonia, navigatrice di Flavio Bettinaldi su una MG TB del 1939. Salgono infine sul terzo gradino del podio Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi a bordo di una Ferrari 208 GTS del 2017.

Il bel tempo di questi giorni, che ha benedetto gli equipaggi sin dall’altro ieri al loro arrivo a Sorrento per le verifiche e il Trofeo Città di Sorrento (vinto da Bettinaldi-Facchini), li ha accompagnati fino al termine dell’odierna tappa pugliese. Ieri mattina il via con l’attraversamento della splendida Costiera Amalfitana, seguito dal passaggio a Salerno e la discesa lungo la costa sud. Poi l’entroterra, salendo verso Caggiano, con sessioni impegnative di Prove Cronometrate e Prove di Media diventate ancor più sfidanti sull’Appennino Lucano Centrale. In chiusura di tappa è stata Matera ad accogliere gli equipaggi in gara, con un’indimenticabile vista sui Sassi colorati dalla luce calda del tramonto.

Quanto alla giornata di oggi, dopo il passaggio dall’Aeroporto Militare di Gioia del Colle, è stato il turno di Alberobello con i suoi caratteristici Trulli. In seguito, si è rientrati nel vivo della gara con due serie di Prove Cronometrate su pista, prima all’interno del Kartodromo 90 (a circa 20 chilometri da Alberobello), e poi nel Circuito del Levante. Dopo aver sostato ad Andria per pranzo e a Castel del Monte per una visita guidata all’intero di questo capolavoro dell’architettura medievale, gli equipaggi hanno fatto rotta su Bari.