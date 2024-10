Automotive: 25 ottobre proclamato sciopero nazionale 8 ore di addetti filiera**

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil proclamano, per il 25 ottobre, uno sciopero nazionale di 8 ore degli addetti della filiera automotive. “In Italia – dichiarano i sindacati in una nota congiunta -le lavoratrici e i lavoratori della componentistica non meccanica legata alla filiera industriale dell’automotive sono 45mila, ad essi vengono applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro, ed esattamente per l’85% il Ccnl Gomma plastica Industria e per il 15% i Ccnl Smi, Pelli e Cuoio, Vetro, Chimica, Gomma plastica Confapi”.

“È fortissima – proseguono i sindacati – la preoccupazione per la profonda crisi che sta colpendo il settore, in particolare rispetto alle aziende che lavorano prevalentemente per Stellantis. Quest’ultima sta chiedendo alla prima fascia di fornitori di delocalizzare le produzioni in Marocco e Tunisia, dopo che negli anni scorsi sono stati progressivamente spostati volumi nell’Est Europa. Migliaia di lavoratrici e lavoratori convivono oggi con un basso reddito, a causa dei licenziamenti e di un utilizzo massiccio di ammortizzatori sociali, in molti casi in esaurimento. Su di loro grava un’enorme incertezza per il futuro occupazionale e familiare. Per questo motivo indiciamo la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della filiera dell’auto, proclamando 8 ore di sciopero per il giorno 25 ottobre 2024”, concludono Filctem, Femca, Uiltec. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di partecipazione alla mobilitazione