Automotive: nuova riunione tavolo opposizioni, a giorni mozione unitaria

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – Questa mattina è tornato a riunirsi il tavolo delle opposizioni, alla presenza di Avs, Azione, M5S e Pd, relativamente alle iniziative da intraprendere sull’automotive. Un settore che vive una fase estremamente delicata e ha bisogna di risposte immediate: sia sulla questione Stellantis, ma anche sulla riconversione di tutta la filiera in questo tornante storico di profonda transizione. Il lavoro approderà nella stesura di una mozione unitaria per spingere il governo a mettere a punto azioni concrete e arrivare quanto prima ad un piano industriale.