Automotive: ok Camera a mozione maggioranza, via libera anche a parti di quella Pd-M5s-Avs

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar (Adnkronos) – La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sulle iniziative per il rilancio del settore dell’automotive e per la tutela dei relativi livelli occupazionali. Dall’aula di Montecitorio è arrivato anche un via libera, con votazioni separate, ad alcune parti della mozione unitaria presentata da Pd, M5s e Avs sulle quali il ministro Adolfo Urso a nome del governo aveva dato parere positivo.

Tra le altre, è stata approvata la parte della mozione delle opposizioni in cui si impegna il governo a adoperarsi perché “Stellantis mantenga in Italia non solo la produzione, ma anche i settori di progettazione”.