Autonomia: A.Fontana, ‘migliorerà il Paese, chi non la vuole non ha forza né coraggio’**

Gennaio 24, 2024

Milano, 24 gen. (Adnkronos) – “Quella di ieri è una giornata storica per noi, per la Lombardia e direi anche per tutto il Paese. Perché sono convinto che questa sia una riforma necessaria per svecchiare questo Paese, per renderlo più efficiente e adeguato ai tempi e alle modalità con cui gli altri Paesi d’Europa e del mondo, nostri competitor, affrontano il futuro. Questa riforma migliorerà l’efficienza di tutto il Paese”. Così all’Adnkronos il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commentando il via libera di ieri, da parte del Senato, alla legge Calderoli sull’Autonomia regionale.

“E’ fuori di dubbio -afferma Fontana- che questa riforma va nella direzione di un efficientamento della cosa pubblica, di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali e della eliminazione delle solite scuse ‘è colpa di Roma’. Perché in futuro non sarà più così. Se non sei capace di far funzionare le cose, non è colpa di Roma. Chi non la vuole, evidentemente non ha la forza, né il coraggio di affrontare questa sfida. E questo -conclude- è un limite suo, non della riforma”.