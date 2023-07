Autonomia: addio ‘esperti’, Cassese non andrà in Commissione Senato**

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il professor Sabino Cassese non sarà audito in commissione Affari Costituzionali del Senato, per spiegare le ragioni per cui si è arrivati alle dimissioni di quattro componenti del Clep, il Comitato incaricato di definire i livelli essenziali di prestazione, presieduto dal giurista. La richiesta di audizione era arrivata dalle opposizioni. La Commissione di Palazzo Madama, guidata dal meloniano Alberto Balboni, sta votando i quasi 600 emendamenti arrivati.