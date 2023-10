Autonomia: appello Pd, ‘ritirare Ddl Calderoli, ogni giorno nuove crepe’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott (Adnkronos) – “Ormai non passa giorno in cui non si aggiunge una critica al ddl Calderoli. Una riforma contestata nel merito anche da autorevoli e indipendenti pezzi dello Stato. I rilievi mossi da Bankitalia sono solo gli ultimi in ordine di tempo e stanno aprendo crepe profonde all’interno della maggioranza”. Lo dice il deputato e responsabile Sud e coesione della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

“Facciamo dunque appello a chi ha a cuore l’unità del paese, si abbandoni per sempre questa proposta di legge che aggraverebbe ancora di più la tenuta economica e sociale del Mezzogiorno, senza peraltro alcun beneficio per il Nord. Insomma una proposta di legge che danneggerebbe l’Italia intera senza portare alcun beneficio per la coesione nazionale”, aggiunge Calderoli.