Autonomia: Baldino (M5s), ‘ddl Calderoli va buttato, progetto secessionista’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Nel Mezzogiorno i bambini delle scuole elementari durante tutto il ciclo scolastico stanno in classe un anno in meno rispetto ai loro coetanei settentrionali. A certificarlo un anno fa la Svimez. Accade perché al Sud il tempo pieno a scuola è un miraggio. Secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di Bilancio per garantire il tempo pieno in tutta Italia servirebbero circa 4 miliardi. Sempre secondo l’Upb, per il solo comparto istruzione, la compartecipazione ai principali tributi che occorrerebbero a ogni regione va dall’11% della Lombardia al 40% della Calabria. Tradotto significa che ci sono regioni, come la Calabria, che hanno una capienza di gettito limitata ostacolante eventuali richieste di autonomia”. Così Vittoria Baldino, deputata e vice capogruppo vicario del Movimento 5 stelle, commentando il disegno di legge di Roberto Calderoli sull’autonomia differenziata.

“Le riflessioni del ministro Calderoli sugli effetti dell’autonomia differenziata sul Sud rappresentano solo scempiaggini – prosegue l’esponente pentastellata -. E se al ministro piacciono i numeri gliene fornisco altri: l’allegato al Def del 2022 ci dice che anche la rete ferroviaria per il Mezzogiorno è un miraggio. I binari sono concentrati tra Lombardia e Piemonte. Al Sud il 43% delle rete ferroviaria è non elettrificata, al Nord è il 23%. Al Sud la rete ferroviaria per il 70% è fatta da un binario semplice”. “Quale occasione di sviluppo può esserci per il Sud con l’autonomia differenziata? Nessuna. Anzi creare una cornice normativa complessa e disomogenea porterà le imprese a localizzarsi e fare investimenti che penalizzeranno ulteriormente il Sud aggravando così non solo i divari esistenti ma creandone di nuovi. Senza contare gli effetti nefasti sulla sanità. Il ministro dia retta a Banca d’Italia, Confindustria, Abi e a tutti gli esperti fino a ora uditi: il suo ddl va solo buttato. E’ confuso, vago sui punti fondamentali, annichilente il Parlamento, e costruito solo per aumentare i divari territoriali”, conclude Baldino.