Autonomia: Berruto con tricolore in aula, ‘non è per Calderoli, la lascio sul banco di Matteotti’

13 Giugno 2024

Roma, 13 giu (Adnkronos) – Mauro Berruto, del Pd, ha sventolato una bandiera tricolore in aula durante il suo intervento nel dibattito sul’autonomia, con le opposizioni impegnate in una maratona oratoria per contestare il verbale della seduta di ieri con la rissa tra deputati.

“Non la do al ministro Calderoli, la lascio sul banco di Matteotti”, ha detto Berruto con il tricolore in mano.