Autonomia: Boccia, ‘Calderoli arrogante, audizione Ufficio parlamentare bilancio’

Maggio 21, 2023

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “La cosa che più colpisce dall’approccio arrogante del ministro Calderoli sull’autonomia sono le certezze granitiche. Certezze che non mi pare tengano conto delle regole della nostra democrazia e della realtà. Realtà che è fatta da un Paese pieno di diseguaglianze non solo tra Nord e Sud ma anche tra aree interne e montagna da un lato e aree più ricche dall’altra. Un Paese diviso, che chiede trasparenza sulle scelte che incidono sulla vita delle persone: dalla sanità, alla scuola, dall’assistenza ai trasporti”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.

“Leggere il ministro Calderoli che bolla come sbagliati, studi e analisi autorevoli, come quello del Servizio Bilancio del Senato, dà il senso della degenerazione che abbiamo davanti. Una realtà -aggiunge l’esponente Dem- fatta da allarmi che arrivano da amministratori locali di tutti i partiti che dicono che l’autonomia leghista è un pericolo per l’unità del Paese. Una realtà che dice che le parti sociali considerano quell’autonomia differenziata un colpo alla coesione sociale ed economica del Paese. Tutte realtà che Calderoli finge di ignorare, tanto che addirittura afferma che il suo ddl sarà approvato entro il 2023, come se fosse lui il presidente del Senato e la presidente del Consiglio, calpestando il confronto parlamentare tra opposizione e maggioranza”.

“Una maggioranza silente, dubbiosa e divisa rispetto alle ipotesi del ministro. Come Pd a Palazzo Madama domani -annuncia allora Boccia- torneremo a chiedere in tutte le sedi un chiarimento politico serio sulla vicenda dell’analisi del dossier del Servizio Bilancio. Insisteremo per far sì, come già chiesto da Andrea Giorgis al presidente della prima commissione, che nell’ambito delle audizioni previste venga ascoltata con urgenza un’autorità terza come l’Ufficio parlamentare di bilancio sui costi di questa autonomia spacca Italia”.

“È necessaria una discussione approfondita, a partire proprio dalle audizioni: i tempi del confronto su un tema così importante -conclude il capogruppo del Pd al Senato- non li stabilisce Calderoli. Lui ha solo l’urgenza di piantare la sua bandiera propagandistica, noi vogliamo fermare il disegno leghista di dividere ancora di più il nostro Paese”.