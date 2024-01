Autonomia: Boccia, ‘cancellato fondo perequazione, scatola vuota ‘spaccherà Italia’

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Dentro al pacchetto relativo all’articolo 10 c’erano alcuni emendamenti oggetto di dibattito nella giornata di oggi, un dibattito riaperto dal presidente Balboni, e che sono stati dichiarati inammissibili. C’era sostanza perché un fondo di perequazione collegato all’autonomia era previsto, era stato creato il 30 dicembre 2020 con la legge di bilancio 2021. Era un atto di chiarezza e di trasparenza che al tempo del governo Conte 2 era stato posto sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, a riprova che lo Stato faceva sul serio. E cioè prima metteva le risorse, poi definiva i tempi dei Lep e poi avrebbe accompagnato le intese con le Regioni, con l’ultima parola del Parlamento. Ebbene, quel fondo è stato cancellato da questa destra, quei 4,6 miliardi non ci sono più e con questo ddl ci troviamo di fronte a una scatola vuota, senza un solo centesimo che ci consenta di perequare le infrastrutture non solo per il Mezzogiorno, non solo per le aree interne, ma anche per le Regioni a statuto speciale. Questo provvedimento a invarianza di spesa nella migliore delle ipotesi dividerà il Paese, nella peggiore lo spaccherà”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.