Autonomia: Boccia, ‘italiani e maggioranza contro Calderoli, stop bandierine’

Maggio 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Non c’era bisogno di leggere il sondaggio pubblicato da Repubblica per capire che la proposta della Lega è considerata anche dai cittadini italiani una semplice bandierina propagandista”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

“Una bandierina che acuirà le disuguaglianze tra regioni ricche e regioni povere, non sostenibile economicamente, perché non c’è riforma che sia a costo zero per il bilancio dello Stato, a meno che non siano penalizzate le regioni più virtuose, e non condivisa nemmeno dalla maggioranza che sostiene il governo Meloni, come molte dichiarazioni di esponenti di FdI sono lì a testimoniare. In Senato faremo una battaglia molto dura contro il ddl Calderoli a partire dalla discussione in commissione Affari costituzionali, dove chiediamo che sia dedicato il giusto tempo anche per le audizioni, a partire da quella dell’UPB, perché su un tema così delicato servono i necessari approfondimenti e non inutili corse contro il tempo solo per fare un favore alla propaganda leghista”.

“Contro l’autonomia leghista faremo una nettissima e concreta opposizione perché è evidente a tutti che quel ddl non sta in piedi, è sbagliato e spacca l’Italia perché contiene in nuce una idea del nostro Paese lontana dal principio di sussidiarietà e solidarietà che è alla base della nostra Costituzione”.