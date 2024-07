Autonomia: Boccia (Pd), ‘autogol del governo, solo Meloni non vede ma italiani hanno capito’

29 Luglio 2024

Roma, 29 lug (Adnkronos) – “Speravamo molto nella mobilitazione contro l’autonomia differenziata ma in questa misura no. Noi stiamo spingendo molto sulla piattaforma on line e raccogliendo firme nelle feste dell’unità, ma c’è una mobilitazione generale nel paese che solo Meloni non vede”; “c’è una grave sottovalutazione da parte del governo dei loro errori. L’autonomia di Calderoli è un clamoroso autogol”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una intervista a Repubblica Bari.

“Gli italiani hanno capito che quello che il governo vuole approvare è uno spacca Italia. Una riforma che non attua il principio di sussidiarietà ma crea venti piccoli e caotici staterelli”; ma “hanno fatto male i loro conti perché anche i settentrionali hanno capito che questo danneggia anche il Nord”, spiega Boccia.

“Noi diciamo che prima bisogna mettere a posto le diseguaglianze. Per i livelli essenziali delle prestazioni servono almeno 80-100 miliardi. Troviamoli, realizziamo queste opere e poi parliamo di un’autonomia che semplifichi la vita dei cittadini, ma senza creare nuove, ulteriori diseguaglianze. E interpretando in maniera corretta il principio della sussidiarietà”, dice ancora Boccia.